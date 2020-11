Flüchtlinge - ICMPD: Debatte über Migration "relevanter denn je"

Portugal will während EU-Vorsitz legale Migrationswege forcieren

Ist es angesichts der globalen, durch die Corona-Pandemie ausgelösten Krise, noch relevant, über Migration und Mobilitätsfragen zu diskutieren? Die Frage, die Michael Spindelegger, Direktor des in Wien ansässigen Internationalen Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD), zu Beginn der 5. Wiener Migrationskonferenz am Montagnachmittag stellte, beantwortete er sogleich selbst: "Es ist relevanter als je zuvor, weil es auch schwieriger ist als je zuvor."

In der Eröffnungsveranstaltung lobten die beiden Gesprächspartner Spindeleggers, die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter und Portugals Innenminister Eduardo Cabrita den im September präsentierten EU-Pakt für Asyl und Migration als wichtiges künftiges Instrument. Cabrita teilte mit, dass Portugal während seiner EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2021 einen besonderen Schwerpunkt auf die Schaffung legaler Migrationswege legen wolle. Dies sei besonders im Hinblick auf die alternde Gesellschaft in Europa ein notwendiger Ansatz. Auch solle die Zusammenarbeit mit Afrika weiter verstärkt werden. Zur Frage der Verteilung, die in den vergangenen Jahren immer wieder zu großen Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedsstaaten geführt hatte, sprach sich Cabrita für ein flexibles Solidaritätsschema aus.

Die Schweiz sei ein "Vorbild" für die EU, was Migrationspartnerschaften betrifft, so der frühere Außenminister und Vizekanzler Spindelegger. Keller-Sutter erklärte, dass diese auch ein wesentliches Element der Schweizer Außen- und Migrationspolitik darstellten. Wichtig sei dabei, auf die Interessen aller Partner einzugehen, flexibel zu bleiben und auch die positiven Effekte von Migration hervorzuheben. Sie plädierte zudem für noch bessere Kohärenz in der europäischen Migrationspolitik.

In einem anschließenden Gespräch über mögliche Veränderungen durch die Coronakrise zeigten sich Martin Selmayr, Leiter der EU-Vertretung in Österreich, und der Politikwissenschafter Ivan Krastev, zuversichtlich, dass diese zu mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit in Europa führen könne. Die Krise - "die erste seit Jahrzehnten, die diesen Namen auch verdient", so Selmayr - habe gezeigt, dass die Staaten voneinander abhängig seien, die Wirtschaft ohne offene Grenzen im Schengen-Raum nicht florieren könnten und damit "Kooperation" notwendiger sei als je zuvor, waren sich Selmayr und Krastev einig. Auch angesichts der globalen politischen Lage, Stichwort Brexit und "Trumpismus" gebe es "keine andere Wahl als als Kontinent stark zu sein", so Selmayr.

Bei der Konferenz des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) diskutieren noch bis inklusive Donnerstag Experten, Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft unter dem Motto "Schengen, Asylreform und Europas Migrationsdiplomatie: Hat Covid-19 alles verändert?".

(SERVICE: Programm der ICMPD-Konferenz - http://go.apa.at/gS5yXhEt)