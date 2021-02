Flüchtlinge - Kritik nach Besuch italienischer EU-Mandatare in Bihac

Kroatischer Innenminister bezeichnet Initiative als "Provokation"

Der kroatische Innenminister, Davor Bozinovic, hat den Besuch einer Gruppe italienischer EU-Parlamentarier im Flüchtlingscamp im bosnischen Bihac am Wochenende als "Provokation" bezeichnet. Die Initiative der vier sozialdemokratischen EU-Parlamentarier sei ein Versuch gewesen, die kroatische Polizei in Verruf zu bringen und Kroatiens Gesetze zu missachten, sagte Bozinovic laut Medienberichten.

Die kroatische Polizei habe über den Vorfall eine Untersuchung eingeleitet. Kroatien werde diesbezüglich beim EU-Parlament protestieren, so Bozinovic. Er betonte, dass die kroatische Polizei die längste EU-Landaußengrenze im Einklang mit den nationalen und internationalen Gesetzen schütze, wie die kroatische Nachrichtenagentur Hina berichtete.

Nach kroatischer Darstellung wollten die vier EU-Parlamentarier die Grüne Grenze übertreten, woraufhin die Grenzpolizei die Politiker stoppte und auf den offiziellen Grenzübergang verwies. Zoran Ničeno, Chef der Grenzpolizei, berief sich auf die strengen Grenzkontrollen, zudem sei das Gebiet mit Minen aus dem Jugsolawien-Krieg übersät, betonte Ničeno laut Hina.

Italienische Medien berichteten, dass die vier EU-Abgeordneten stundenlang von der kroatischen Polizei 150 Meter vor der bosnischen Grenze blockiert worden waren. Die kroatische Polizei habe sie daran hindern wollen, das Flüchtlingscamp an der Grenze zu Bosnien zu besuchen. Erst mithilfe des italienischen Botschafters in Kroatien konnten die Schwierigkeiten behoben werden, hieß es am Samstag.

"Es ist unser Recht und unsere Pflicht, das Flüchtlingslager zu besuchen", kommentierten die sozialdemokratischen EU-Parlamentarier. Sie sprachen von "einer humanitären Tragödie", die sich in einem Klima der Gleichgültigkeit abspiele. 900 Personen, darunter mehrere Kinder, seien der Kälte ausgeliefert. Die Lage in der Region an der Grenze zu Kroatien sei "explosiv".

Auch die österreichische Abgeordnete der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, besuchte das Lager Bihac in Nordbosnien am Wochenende. Die Lage sei "sehr explosiv", berichtete sie gegenüber der APA. Gleichzeitig kritisierte sie, dass da Problem "wie eine heiße Kartoffel hin- und hergeworfen" werde.

Laut bosnischen Medienberichten hat sich die Situation für Flüchtlinge in Bihac seit der Schließung des Camps Lipas im Dezember verbessert. Die Errichtung der Infrastruktur für ein künftiges Camp habe nun begonnen, sagte der Innenminister des Kantons Una-Sana, Nermin Kljajic, der Tageszeitung "Nezavisne novine" (Montagsausgabe). Flüchtlinge würden derzeit in beheizten Zelten untergebracht.

Die Flüchtlingszahl in Bosnien dürfte sich laut früheren Medienberichten auf etwa 8.000 belaufen. Die Mehrheit von ihnen hält sich in Una-Sana an der Grenze zu Kroatien auf.