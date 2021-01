Flüchtlinge - Pfadfinder verlangen Evakuierung von Flüchtlingslagern

Offener Brief an Bundespräsident und Bundesregierung zur Situation in Kara Tepe und Lipa

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) haben am Mittwoch in einem offenen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Mitglieder der Bundesregierung die Evakuierung der Flüchtlingslager Kara Tepe (Lesbos) und Lipa (Bosnien-Herzegowina) gefordert. Die in den beiden Camps an den EU-Außengrenzen untergebrachten Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien sollen in Österreich aufgenommen werden, hieß es.

Im Rahmen einer Initiative der Vorarlberger Pfadfinder-Landesorganisation seien bereits 500 Rücksäcke - unter anderem mit Hygieneartikeln befüllt - ins Lager Kara Tepe gebracht worden. Außerdem leiste man durch die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in lokalen Pfadfinder-Gruppen einen aktiven Beitrag zur Integration, betonten die Pfadfinder mit Präsident Dominik Habsburg-Lothringen an der Spitze.