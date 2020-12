Flüchtlinge - Platter bleibt auf Bundesparteilinie

Landeshauptmann kündigte zusätzliche Unterstützung Tirols für Hilfe vor Ort an

Ungeachtet vermehrter Stimmen hochrangiger Politiker aus den eigenen Landespartei-Reihen bleibt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in Sachen Aufnahme von Flüchtlinge aus griechischen Lagern offenbar auf Bundesparteilinie. "Das Land Tirol kann das nicht entscheiden. Wir tun das, was wir tun können", sagte Platter Mittwochabend in einer "Licht ins Dunkel"-Sendung des ORF Tirol und kündigte "zusätzliche Unterstützung" des Landes im Sinne einer Hilfe vor Ort an.

Darüber hinaus sah Platter Österreich auch innerhalb der eigenen Grenzen in Sachen Flüchtlings-Unterstützung nicht untätig. Man müsse die Diskussion schon auch so führen, dass bereits jetzt "bei uns in Österreich jede Woche 100 Kinderflüchtlinge aufgenommen werden". Heuer seien es insgesamt bereits 5.200 gewesen - am meisten im EU-Vergleich.