Flüchtlinge - Quarantäne zu Ende, Open Arms geht wieder auf See

30 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Für die spanischen Seenotretter der Organisation "Open Arms" ist am Mittwoch eine zweiwöchige Quarantäne zu Ende gegangen. Das Rettungsschiff der NGO geht wieder auf See und plant neue Rettungseinsätze im Mittelmeer, teilte die Hilfsorganisation per Twitter mit.

Bei ihrem 79. Einsatz hatten die Helfer am Silvesterabend und kurz nach Neujahr insgesamt 265 Bootsflüchtlinge aus Seenot im Mittelmeer gerettet. Das Schiff der "Open Arms" erreichte den sizilianischen Hafen Porto Empedocle, die Crew musste sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen.

Die Migranten wurden an Bord eines Quarantäneschiffes, das vor Porto Empedocle vor Anker liegt, gebracht. Die "Open Arms" war zuletzt das einzige Schiff, das im zentralen Mittelmeer in Seenot geratene Flüchtlinge aufnahm.

Wegen der besseren Wetterlage kam es erneut zu Migrantenlandungen auf Lampedusa. 30 tunesische Staatsbürger, die an Bord von vier Booten abgefahren waren, trafen am Mittwoch auf der Insel ein. Sie wurden im Hotspot der Insel gebracht, wo sie identifiziert und einem Corona-Test unterzogen wurden.