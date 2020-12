Flüchtlinge - Rotes Kreuz fordert erneut Aufnahme aus Griechenland

Appell an Bundesregierung - "Flüchtlingssituation ist Armutszeugnis für ganz Europa"

Einen Tag vor dem "Internationalen Tag der Migranten" erneuert das Rote Kreuz seinen Appell an die Bundesregierung zur Aufnahme von Schutzbedürftigen aus dem Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos. Eine "dauerhafte Lösung" für die rund 7.000 Menschen in Kara Tepe sei notwendig, teilte die Hilfsorganisation am Donnerstag mit. Die derzeitigen Bedingungen seien "katastrophal", die Kälte habe die Situation im Ersatzcamp nach dem Brand in Moria weiter verschlimmert.

"Die Flüchtlingssituation ist ein Armutszeugnis für ganz Europa. Kein Mensch sollte in der EU gezwungen sein, im Zelt zu leben, schon gar nicht im Winter", so Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Er forderte die türkis-grüne Regierung einmal mehr auf, "Solidarität zu zeigen" und Geflüchtete aus Griechenland in Österreich aufzunehmen. Während die Grünen für die Aufnahme Schutzbedürftiger aus den Camps sind, stellt sich die ÖVP vehement gegen diese Forderung.

Nach dem Brand in Europas bis dahin größtem Flüchtlingslager Moria Anfang September, der das Camp völlig zerstörte, wurde in Kara Tepe ein Übergangscamp errichtet. Bereits im Herbst hatten Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gewarnt, dass die Zelte weder wasser- noch winterfest seien. Seither kam es nach starken Regenfällen immer wieder zu Überschwemmungen.

"Die Menschen schlafen in der Nacht im nassen Zelt. Zusätzlich bläst starker Wind, der bis zu 100 km/h erreicht, manche Zelte halten dem nicht Stand. Die Menschen müssen bei zehn Grad mit kaltem Wasser duschen", schilderte die Rotkreuz-Helferin Christine Widmann, die sich derzeit auf Lesbos aufhält, in der Mitteilung. Insgesamt sind derzeit drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes auf der Ostägäis-Insel, um die Wasser- und Sanitärversorgung sowie die hygienischen Bedingungen im Camp zu verbessern.