Flüchtlinge - Sea-Watch appelliert erneut zur Aufnahme von Geretteten

NGO-Schiff wartet weiterhin auf Zuweisung eines sicheren Hafens - Burgenländischer Helfer: Politik der EU "unerträglich"

Die Crew des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" hat erneut einen Appell an die europäischen Staaten, darunter auch Österreich, zur Aufnahme von Geflüchteten gerichtet. Derzeit befinden sich über 450 Menschen an Bord des Schiffes, das auf die Freigabe eines sicheren Hafens wartet. Der Zustand vieler Geretteter sei bedenklich, wie der österreichische Helfer Jakob Frühmann laut Kathpress berichtete.

"Alle sind erschöpft, viele haben chemische Verbrennungen aufgrund des Benzin-Walzwassergemisches in den Booten, und natürlich sind viele von der Überfahrt bzw. ihrer Flucht durch Libyen traumatisiert", sagte Frühmann der Kathpress. Sowohl die Crew als auch ihre "Gäste" würden derzeit auf die rasche Zuweisung eines sicheren Hafens hoffen. Eine solche Zuweisung ist bei einer Seerettung im nächstgelegenen Hafen eigentlich rechtlich vorgesehen, doch ist dieses Recht im Fall afrikanischer Migranten in der Praxis mit einem großen Fragenzeichen versehen.

Der Notruf der "Sea-Watch 3" wurde am Sonntagabend mit der "zynisch-abfälligen Bemerkung, es handle sich dabei doch um keinen Notfall" erwidert, erzählte Frühmann. "Das heißt mit anderen Worten: Wir lassen die Menschen wissentlich ertrinken - weil sie nicht weiß sind. Was hier geschieht, ist blanker Rassismus, der aus christlicher Perspektive schon gar nicht geht", so der burgenländische Religionslehrer. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an der derzeitigen EU-Flüchtlingspolitik: "Es ist unerträglich, dass sich Europa in solch gewaltvoller Weise abschottet und über Leichen geht."

Frühmann war bereits im Vorjahr in einem ähnlichen Einsatz mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 4" unterwegs, das nach wie vor im Hafen von Palermo auf die Freigabe durch die Hafenbehörden wartet. Getragen wird dieses von dem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis "United 4 Rescue" unter Federführung der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), dem auch das österreichische Hilfswerk "Jugend Eine Welt" angehört - das auch für die "Sea-Watch 3" erneut einen Unterstützungsbeitrag geleistet hat. Die "Sea Watch 3" verließ am 19. Februar nach sieben Monaten "Zwangspause" den Hafen der spanischen Stadt Burriana und rettet seit Freitag jeden Tag Dutzende Menschen aus Seenot.