Flüchtlinge - Spanische NGO rettete 102 Menschen im Mittelmeer

Hafen muss noch zugewiesen werden

Das spanische NGO-Schiff "Aita Mari" hat am Freitag 102 Migranten im Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Die Geflüchteten befanden sich an Bord eines vor Libyen in Seenot geratenen Schiffes, twitterte die Hilfsorganisation. Zu den Geretteten zählen demnach ein Neugeborenes und acht Frauen, alle seien wohlauf. Noch unklar ist, in welchem Hafen das Schiff einlaufen wird dürfen.

Unterdessen nehmen die Flüchtlingsbewegungen in Richtung Sizilien wieder zu. Auf Lampedusa trafen seit Donnerstag 302 Migranten ein. Auf der Insel Pantelleria landeten weitere 56 Menschen. Seit Jahresbeginn haben 2.696 Schutzsuchende nach Seefahrten Italien erreicht, im Vorjahr waren es noch 2.065 gewesen.