Flüchtlinge - Start des Kindertageszentrums auf Lesbos verzögert sich

Zugang zu Camp Kara Tepe für SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter derzeit wegen Corona nicht möglich - Geschäftsführerin spricht von "verheerenden Zuständen"

Der Start der von der Bundesregierung finanzierten Tagesbetreuungsstätte für geflüchtete Kinder auf Lesbos verzögert sich. Aufgrund der Corona-Situation vor Ort sei man mit einer Reihe von "besonderen Herausforderungen" konfrontiert, sagte SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Elisabeth Hauser in einem der APA übermittelten Statement am Montag. Am liebsten hätten man aber "schon vorgestern mit der Betreuung von Kindern gestartet, denn die Zustände sind verheerend", so Hauser.

Bereits zu Weihnachten hatten die griechischen Behörden nach einer Prüfung des Projekts die Bewilligung zur Errichtung erteilt. Danach ging es an die Klärung von Details, etwa wo genau das aus Containern bestehende Kinderbetreuungszentrum errichtet werden kann. Vergangene Woche bekamen die SOS-Mitarbeiter auf Lesbos dann die Bewilligung für eine Begehung des wegen Corona unter Quarantäne stehenden Camps Kara Tepe 2, das nach dem verheerenden Brand des Camps Moria als Ausweichlager eingerichtet wurde.

Allerdings sei es den Experten bis dato aufgrund des jüngsten Corona-Ausbruchs auf Lesbos noch immer nicht möglich gewesen, in das Camp zu kommen, um die dringendsten Bedürfnisse der Kinder und Familien zu erheben, wie SOS-Kinderdorf am Montag berichtete. Auch ein wichtiger Termin mit Behörden, Entscheidungsträgern und Partnern habe deshalb nicht stattfinden können, zudem sei die Reisetätigkeit der Mitarbeiter zur Abstimmung mit anderen Organisationen "zum Teil unmöglich".

Trotzdem habe man "in den letzten Wochen und über Weihnachten keinen Tag geruht, um alles uns Mögliche zu unternehmen. Wir möchten den Kindern in Kara Tepe helfen, so schnell, wie nur irgendwie möglich, dafür tun wir alles in unserer Macht Stehende", betonte SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Hauser. Gleichzeitig sei aber auch eine "professionell aufgestellte" und "nachhaltige" Arbeit wichtig.

Um trotz der Verzögerung bereits jetzt Unterstützung zu bieten, prüfe man derzeit andere Optionen wie etwa die vorrübergehende Betreuung von Kindern in der bestehenden Tagesbetreuungsstätte, etwa im Camp Kara Tepe 1. Das sei "sehr rasch umsetzbar", so Hauser. Langfristig brauche es aber einen eigenen Ort, an dem die Tagesbetreuung in oder vor dem Camp stattfinden könne.

Zunächst könnten drei Container wenige Meter außerhalb von Kara Tepe 2 aufgestellt werden, hieß es vor wenigen Wochen gegenüber der APA. Man sei aber "bereit zu wachsen", das hänge vor allem von den Bedingungen vor Ort ab, sagte Hauser damals im APA-Gespräch.

Weil das Ausweichlager derzeit unter Quarantäne stehe, sei es nur schwer möglich, das Kinderbetreuungszentrum direkt im Camp zu errichten. Man habe sich aber darauf geeinigt, dass die Kinder auch ohne Covid-Test in das Zentrum kommen können. "Sie dürfen dieses Stück Weg begehen, ohne sich täglich einem Test unterziehen zu müssen", erklärte Hauser.

Mit drei Containern könnten laut SOS Kinderdorf bereits bis zu 50 Kinder pro Stunde versorgt werden. Insgesamt soll mit dem Projekt die Betreuung von bis zu 500 Kindern sichergestellt werden. Neben psychosozialer Unterstützung und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche soll auch eine Beratung für Eltern angeboten werden.

Die Kinderbetreuungsstätte ist allerdings nicht unumstritten, weil dessen Umsetzung ein längerfristiges Projekt ist, die Situation in dem Flüchtlingslager aber aktuell auch wetterbedingt katastrophal ist. Generell sorgte die von der Bundesregierung geleistete Hilfe für Griechenland zur Versorgung von Geflüchteten für Kritik, weil zumindest Teile davon nie am Bestimmungsort ankamen. Laut Migrationsministerium in Athen sind aktuell zwar alle Container auf Lesbos angekommen, Zelte und andere, bereits im September gelieferte Hilfsgüter teils aber noch in Athen eingelagert, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage mit.

"Hilfe vor Ort" sei nicht genug, Österreich müsse sich auch an der Aufnahme besonders Schutzbedürftiger beteiligen, lautete der Appell an die Bundesregierung, den Hilfsorganisationen, Opposition, Kirche und Prominente vor Weihnachten bekräftigten. Bisher lehnte die ÖVP dies vehement ab.

"Auch wir werden nicht müde, auf die verheerenden Zustände in Lesbos hinzuweisen. Für uns gibt es kein Entweder-Oder in der Asylfrage", sagte Hauser dazu. Es brauche Anstrengungen zur Wahrung der Menschenrechte vor Ort - "deshalb braucht es dort spezielle Einrichtungen zum Schutz der Kinder", natürlich sei aber auch grundsätzlich eine "politische Lösung" unter Einhaltung der Menschen- und Kinderrechte notwendig, strich Hauser hervor. Sie wünsche sich, dass Österreich hier "ein Stück Vorreiterrolle im Namen der EU übernehmen könnte".

"Wir als SOS-Kinderdorf haben einen sehr pragmatischen Zugang: Wenn wir die Möglichkeit haben zu helfen, tun wir das. Wir sind genauso bereit, 50 bis 100 Flüchtlingskinder in unseren Dörfern aufzunehmen", so Hauser. Auf jeden Fall lasse man sich "nicht vor den parteipolitischen Karren spannen. Es gibt nur eine Parteilichkeit und das ist die Seite der Kinder in Not", betonte die SOS-Kinderdorf-Chefin.