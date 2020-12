Flüchtlinge - Türkische Schlepper vor Zypern festgenommen

Regierung in Nikosia klagt über volle Flüchtlingscamps

Die zypriotische Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch zwei türkische Bürger festgenommen und ihr Boot beschlagnahmt. Sie hätten in der Dunkelheit 13 Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit auch in die EU gebracht, berichtete der staatliche zypriotische Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Polizei. Anschließend hätten die mutmaßlichen Schlepper versucht, mit ihrem Boot zurück in die Türkei zu fahren. Ein Schnellboot der zypriotischen Polizei habe dies verhindert.

Die Geflüchteten sagten der Polizei, sie hätten für die Überfahrt von der rund 70 Kilometer entfernten türkischen Küste 2.000 Euro pro Person an die Schlepper gezahlt. Immer wieder kommen Migranten auf dem Seeweg - in der Regel in kleineren Gruppen- nach Zypern und stellen dort Asylanträge. Die zypriotische Polizei versucht, die Boote zu stoppen, bevor sie die Insel erreichen.

Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik seien überfüllt, betont die Regierung in Nikosia immer wieder. Sie fordert Hilfe von der EU. Im Jahr 2019 kamen nach Angaben der zypriotischen Polizei knapp 10.000 Migranten auf der Touristeninsel an. Zypern hat rund 1,2 Millionen Einwohner.