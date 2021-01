Flüchtlinge - "Überwältigendes Echo" für Weizer Initiative

Innerhalb von vier Tagen meldeten sich 111 Helfer und Unterstützer - "Familien könnten morgen kommen"

Die oststeirische Initiative Solidarregion Weiz hat mit ihrem Vorstoß, Familien mit Asylstatus aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, eigenen Angaben zufolge ein überwältigendes Echo erhalten: "Innerhalb von vier Tagen haben sich, über alle Gesellschaftsschichten hinweg, 111 Proponenten zur Verfügung gestellt", sagte Initiator Fery Berger am Montag zur APA. "Fünf Wohnungen stehen bereit. Die Familien könnten morgen kommen."

Abhängig sei die Hilfe nun aber noch von der Bundesregierung und allen voran Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), meinte Berger weiter. Er hoffe auf positive Rückmeldung aus Wien. Die Flüchtlinge könnten vom ersten Tag an mit dem Deutschlernen beginnen, versicherte der Theologe. Bereit stünden nicht nur die Quartiere: Auch die Verpflegung sei gesichert. Für jede Familie gebe es auch eine Gruppe von Betreuern, die die Familien begleiten können. Darüber hinaus sei ein Weizer bereit, sämtliche Kosten für eine Familie zu übernehmen. Ein anderer würde auch sein ganzes Haus zur Verfügung stellen.

Die Solidarregion Weiz möchte Familien mit Asylstatus aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos in den Bezirk Weiz holen. Mit diesem Vorhaben schließe man sich der Forderung des Innsbrucker Diözesanbischofs Hermann Glettler an, wonach die Regierung 100 Familien nach Österreich holen möge. Die Lage der Flüchtlinge in Kara Tepe sei katastrophal, sagte Berger - 300 Familien, die schon Asylstatus in Griechenland haben, könnten weder zurück in ihr Herkunftsland noch könnten sie weiter in ein europäisches Land. Die griechische Regierung habe ihnen jegliche finanzielle Unterstützung gestrichen und auch die Verpflegung eingestellt.

(S E R V I C E - www.solidarregion.at )