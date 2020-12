Flüchtlinge - Verbleibende Menschen in Lipa offenbar evakuiert

Rotes Kreuz: 700 Geflüchtete werden in Bussen Richtung Sarajevo gebracht

Die rund 700 verbliebenen Geflüchteten aus dem ehemaligen Aufnahmelager Lipa in der Nähe der bosnischen Stadt Bihac sind am Dienstag offenbar evakuiert worden. Laut dem regionalen Internetportal TV "N1" standen insgesamt elf Busse zur Umsiedelung bereit, welches Endziel sie hatten, war laut "N1" aber unklar. Wie das Rote Kreuz der APA mitteilte, sollten die Menschen in Richtung Sarajevo gebracht werden.

Das Rote Kreuz habe zu Mittag im Camp Lipa, das die Internationale Organisation für Migration (IOM) vergangenen Mittwoch aufgrund fehlender Infrastruktur geschlossen hatte, noch Essen an die etwa 700 Personen verteilt. Nun werde das Aufnahmelager geräumt, hieß es. Vertreter des Innenministeriums und der Grenzpolizei seien vor Ort. Es sei höchste Zeit, dass die Menschen "nicht mehr in der Kälte frieren müssen und menschenwürdig untergebracht werden. Auch Menschen auf der Flucht haben Rechte, die es zu wahren gilt", so Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

Der Innenminister des nordöstlich gelegenen Kantons Una-Sana, Nermin Kljaic, begrüßte die Umsiedelung. Er habe aber keine offiziellen Informationen darüber habe, wohin die Migranten gebracht werden, sagte Kljaic laut "N1". Die bosnische Regierung koordiniere die Umsiedelung.

Das Camp Lipa liegt in einem unwirtlichen Gelände 25 Kilometer südöstlich von Bihac. Es war im September errichtet worden, nachdem die bosnischen Behörden die Schließung des Lagers Bira, einer alten Fabrikshalle, am Stadtrand von Bihac erreicht hatten. Die Flüchtlinge und Migranten sollten durch diese Maßnahme aus dem Stadtbild der 60.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten Bosniens verschwinden.

Menschenrechtsorganisationen kritisierten jedoch die Zustände in Lipa als menschenunwürdig, IOM schloss das Lager vergangene Woche, weil trotz anderslautender Versprechungen der Regierung nie an das Wasser- und Stromnetz angeschlossen wurde. Die österreichische Organisation SOS Balkanroute bezeichnete Lipa als das "Moria vor unserer Haustür", in Anspielung auf das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, das im September abbrannte.