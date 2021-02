Flughafen Genf schrieb im Coronajahr tiefrote Zahlen

2020 Verlust von 129,5 Mio. Franken nach einem Plus von 84,1 Mio. Franken im Jahr davor

Die Coronapandemie hat den Flughafen Genf hart getroffen: Die Passagierzahlen, die Flugbewegungen und der Umsatz sind im Jahr 2020 unter der Last der rund um den Globus ergriffenen Reisebeschränkungen eingebrochen. Unter dem Strich verblieb ein hoher Verlust.

Die Luftfahrt durchlaufe eine seit Ende des Zweiten Weltkriegs beispiellose Krise und der Geneve Aeroport sei erstmals in der Geschichte in die rote Zahlen gerutscht, teilte die Flughafenbetreiberin am Dienstag mit. Am Ende verblieb ein hoher Verlust von 129,5 Millionen Franken (knapp 120 Mio. Euro), nach einem Plus von 84,1 Millionen Franken im Jahr davor.

Bereits früh im Jahr war der weltweite Tourismus mit Ausbruch der Coronapandemie in China ins Stocken geraten und schließlich im Frühjahr aufgrund weltweiter Lockdowns, Grenzschließungen, Quarantänebestimmungen etc. praktisch zum Stillstand gekommen. Davon erholt sich die Reise- und damit auch die Luftfahrtbranche nur schleppend, auch weil die Pandemie noch nicht ausgestanden ist.

Das Passagieraufkommen in Genf ging im Jahr 2020 um 69 Prozent auf 5,6 Millionen Fluggäste zurück. Stark rückläufig war auch die Zahl der Starts und Landungen: Im Gesamtjahr wurden 86.353 Flugbewegungen verzeichnet - ein Minus von 54 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Im Jahr 2019 waren am Genfer Flughafen 17,9 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Solche Zahlen - wenn überhaupt - erwartet die Flughafenbetreiberin nun erst wieder für das Jahr 2024.

Der Umsatz brach im Berichtsjahr um rund 300 Mio. auf 191,2 Mio. Franken ein, wie Geneve Aeroport am Dienstag weiter schreibt. Im Bereich Luftfahrt sackte er um zwei Drittel auf 94,3 Mio. Franken ab und die "nicht luftfahrtspezifischen Umsätze" für Einzelhandels-, Park- und Mieteinnahmen fielen etwas weniger stark um 18 Prozent auf 96,9 Mio. Franken zurück.

Um den Nachfrageschock so gut wie möglich abzufedern, wurden in Genf dutzende Projekte verschoben und es wurde auch an der Kostenschraube gedreht. Die Investitionen wurden nach dem Rekord von 250 Mio. Franken aus dem Jahr davor auf noch knapp 135 Mio. Franken zurückgefahren, die Personalkosten um 12 Prozent und die Betriebskosten um 40 Prozent gesenkt.

Der Genfer Flughafen profitierte dabei von Rückerstattungen aus der Kurzarbeit. Zudem sei ein Einstellungsstopp verfügt und befristete Verträge seien teils nicht verlängert worden. Und auch der Wegfall von Bonuszahlungen sowie die Abgeltung von Zeit- und Feriensaldi hätten einen Beitrag zur Senkung der Personalkosten geleistet.

Trotz allem wurden in der Krise Stellen abgebaut. Per Ende 2020 lag der Stellenetat am Genfer Flughafen gemessen an den Vollzeitäquivalenten bei 1.041. Das sind knapp 30 weniger als Ende 2019. Der Wert reduzierte sich bis Ende Jänner 2021 weiter auf 1.018.