Flughafen Wien - Analysten sehen Verlust von 75 Mio. Euro in 2020

Flughafen Wien investiert 721 Mio. Euro bis 2014 Die börsenotierte Flughafen Wien AG hat sich mit einem Volumen von 721 Mio. Euro bis zum Jahr 2014 ein großes Investitionsprogramm vorgenommen. 350 Mio. Euro davon sind für die Terminalerweiterung Skylink reserviert. In Summe fließen 390 Mio. Euro in die Erweiterung von Terminals am Flughafen. Für Erhaltungsprojekte seien 111 Mio. Euro vorgesehen.