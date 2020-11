Flughafen Wien - Berenberg bestätigt Kaufempfehlung

Kursziel ebenfalls unverändert bei 33,00 Euro

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Flughafen Wien bestätigt. Auch das Kursziel von 33,00 Euro beließen die Analysten William Fitzalan Howard, Adrian Yanoshik und Conor Dwyer in ihrer jüngsten Studie unverändert.

Selbst nach dem jüngsten Kursanstieg infolge der positiven Neuigkeiten zu den Covid-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna würden die Flughafen-Wien-Titel noch immer 30 Prozent tiefer notieren als zu Jahresbeginn, schreiben die Analysten. Dies sei eine deutliche schlechtere Performance als jene von Konkurrenten wie der spanischen Flughafengruppe Aena oder der Flughafen Zürich AG. Aufgrund der starken Bilanz, der widerstandsfähigen Liquidität und der verglichen mit den meisten Konkurrenten besseren Langfristaussichten erwarten die Analysten, dass sich die Kursperformance des Flughafen Wien in den nächsten zwölf Monaten an jene der genannten Wettbewerber annähern wird.

Beim Ergebnis je Aktie rechnen die Analysten mit einem Verlust von 0,80 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020 sowie mit Gewinnen von 0,10 Euro (2021) sowie 1,30 Euro (2022) in den beiden Folgejahren. Die Dividendenschätzungen je Anteilsschein belaufen sich auf 0,10 Euro für 2021 und auf 0,80 Euro für 2022. Im laufenden Geschäftsjahr erwarten die Analysten keine Ausschüttung.

Zum Vergleich: Die Flughafen-Wien-Titel wurden am Mittwochnachmittag an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 6,69 Prozent bei 27,10 Euro gehandelt.

