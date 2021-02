Fluglinien lassen Boeing 777 nach Triebwerksausfall am Boden

Airbus will Boeing mit A350-Langversion angreifen Dem jüngsten Rückschlag zum Trotz: Airbus will den Rivalen Boeing spätestens mit der Langversion des Großraumfliegers A350 im lukrativen Segment der großen Jets in die Enge treiben. "Wir erwarten, dass die lange A350-1000 nach zwei Jahren Entwicklungszeit nach der A350-900 die führende Position der Boeing 777 zunichte macht", sagte Fabrice Bregier, Chef des Flugzeugbauers Airbus, in Toulouse.