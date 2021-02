Flugzeugbauer Bombardier streicht 1.600 Stellen

Electrolux streicht 2.100 Stellen und schließt Fabrik Der schwedische Hausgerätehersteller Electrolux streicht Jobs: Er schließt eine Fabrik in Kanada mit 1.300 Beschäftigten, weitere 800 Stellen entfallen in Europa. Wie Electrolux mitteilte, soll die bisherige Produktion Ende 2013 aus Kanada an einen neuen und noch nicht öffentlich benannten Standort verlagert werden. Die Stellenstreichungen in Europa sollten schrittweise bis Ende 2012 erfolgen.