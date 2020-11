Fluss-Biotop bei Fischamündung abgeschlossen

Neu geschaffener Seitenarm bietet Tieren Fortpflanzungs- und Aufzuchtplatz

Die Umsetzung des Fluss-Biotops an der Mündung der Fischa in die Donau ist abgeschlossen worden. Nach etwa vier Wochen wurde die ehemalige Wasserfläche im Hinterland oberhalb der Mündung wiederhergestellt, teilten der Nationalpark Donau-Auen und die Wasserstraßengesellschaft viadonau am Mittwoch per Aussendung mit.

Im Rahmen des EU-geförderten österreichisch-slowakischen Interreg-Projekts "Alpen Karpaten Fluss Korridor" sei ein flacher strömungsberuhigter Seitenarm mit renaturierten Uferstrukturen geschaffen worden. Dieser soll u.a. Fischen, Amphibien und Makrozoobenthos als Fortpflanzungs- und Aufzuchtplatz dienen. Im Zuge der Arbeiten wurden über 30.000 Kubikmeter Kies bewegt, die an anderer Stelle zur Bekämpfung der Sohleintiefung der Donau in den Fluss geklappt wurden.