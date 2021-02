FMA-Vorstand Ettl im Verwaltungsrat der europäischen Bankenaufsicht

FMA-Ettl drängt: Bankeninsolvenzrecht besser gestern als heute Die Finanzmarktaufsicht (FMA) in Österreich drängt auf ein rasches Insolvenzrecht für Banken. Hier haben sich zuletzt ja Verzögerungen abgezeichnet. Wann die politischen Entscheidungen fallen, steht nicht fest. Von Seiten der Aufsicht könne man nur sagen so früh als möglich, meinte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Dienstag im ORF-Radio, besser gestern als heute.