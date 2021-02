FMA-Vorstand Ettl im Verwaltungsrat der europäischen Bankenaufsicht

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0191 vom 26.02.2021 muss es im ersten Satz richtig heißen: "... ist für 2,5 Jahre..." (nicht: "... fünf Jahre ...") ---------------------------------------------------------------------

FMA-Vorstand Helmut Ettl ist für 2,5 Jahre in den Verwaltungsrat (Management Board) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA mit Sitz in Paris gewählt worden. Das teilte die österreichische Finanzmarktaufsicht am Freitag mit. Das Kontrollgremium der EBA setzt sich aus dem Vorsitzenden und sechs weiteren stimmberechtigten Vertretern aus der Reihe der 28 nationalen Aufsichtsbehörden zusammen. Weiters nehmen der EBA-Exekutivdirektor und ein Vertreter der EU-Kommission teil.