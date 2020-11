Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat wieder einmal vor einem Finanzdienstleister ohne Berechtigung gewarnt. Die SwissKapital mit angeblichem Sitz in Bern-Mittelland in der Schweiz ist nicht berechtigt, konzessionspflichtige Bankgeschäfte oder Wertpapierdienstleistungen in Österreich zu erbringen. Der Anbieter darf daher weder eine gewerbliche Finanzanlageberatung machen noch gewerblich mit Finanzinstrumenten handeln, so die FMA im "Amtsblatt" der "Wiener Zeitung" am Dienstag.