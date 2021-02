Fondsnachfrage bei Volksbanken 2020 gestiegen

Verwaltetes Vermögen um 15 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro erhöht - Zahl der Neukunden um 6,5 Prozent gewachsen - Nachhaltige Geldanlage gefragt

Die Nachfrage nach Investmentfonds ist bei den österreichischen Volksbanken im Vorjahr gestiegen. Union Investment erzielt in Zusammenarbeit mit ihrem Vertriebspartner Volksbanken, ein neues Rekordergebnis: Das verwaltete Wertpapiervermögen lag zu Jahresende bei 3,8 Mrd. Euro und damit um 15 Prozent höher als im bisherigen Rekordjahr 2019. Die Zahl der Neukunden wuchs um 6,5 Prozent bzw. mehr als 5.500, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Besonders kräftig zugelegt hätten die Fondsparpläne mit einem Zuwachs um ein Fünftel auf 110.300 Stück. Immobilien- und Aktienfonds sowie Multi Asset-Produkte waren im Vorjahr die gefragtesten Anlageklassen. Das Fondsvolumen nachhaltiger Geldanlagen bei den österreichischen Volksbanken in Fonds von Union Investment stieg um 59 Prozent auf 470 Mio. Euro. 2020 sei bereits jeder dritte Euro in nachhaltige Produkte geflossen, heißt es in der heutigen Pressemitteilung. Gemessen am gesamten bereits veranlagten Fondsvolumen betrage die Quote 14 Prozent.