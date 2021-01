Football: 22.000 bei Super Bowl, 7.500 aus Gesundheitssektor gratis

Goodell: Dank für Einsatz in der Corona-Pandemie

22.000 Football-Fans werden trotz der Covid-19-Pandemie die 55. Super Bowl am 7. Februar in Tampa/Florida als Gäste im Stadion erleben dürfen. Wie die NFL am Freitag mitteilte, werden davon 7.500 Personen aus dem Gesundheitssektor mit vorhandenem Impfschutz zum Liga-Endspiel im Raymond James Stadium eingeladen. Die NFL wolle damit den Beschäftigten in dem Bereich für ihren "außergewöhnlichen Einsatz" während der Pandemie danken, erklärte Commissioner Roger Goodell.

Die genauen Vorgaben für die Besucher müssen erst abgeklärt werden. Die NFL dürfte aber das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle im Stadion verpflichtend machen, deutete Goodell an. Die Heimstätte der Tampa Bay Buccaneers bietet grundsätzlich für 65.000 Zuschauer Platz, die Kapazität kann bei Bedarf noch aufgestockt werden.

Seit Beginn der Play-off-Phase ist in den betroffenen Stadien eine beschränkte Anzahl von Zuschauern erlaubt. Um die Super-Bowl-Teilnahme spielen an diesem Wochenende die Buccaneers gegen die Green Bay Packers sowie die Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills.