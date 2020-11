Football: 49ers tragen zwei NFL-Heimspiele in Arizona aus

Wegen der Corona-Regeln in ihrer Region tragen die San Francisco 49ers ihre beiden kommenden Heimspiele in der National Football League (NFL) im Stadion der Arizona Cardinals aus. Das teilte der Super-Bowl-Verlierer der vergangenen Saison am Montag mit. Die 49ers spielen am 7. Dezember gegen die Buffalo Bills und eine Woche danach gegen das Washington Football Team.

Im Santa Clara County gilt wegen der hohen Corona-Infektionszahlen derzeit ein Verbot für Training und Spiele in Kontaktsportarten. Angaben dazu, wo und wie das Football-Team trainieren wird, wollten die 49ers "zu angemessener Zeit" machen.