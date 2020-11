Football: Brownson erste Frau in wichtiger Coaching-Rolle in NFL

Erstmal in US-Liga war Frau für Positionsgruppe verantwortlich

Callie Brownson hat am Sonntag eine Barriere im American Football durchbrochen. Beim Gastspiel der Cleveland Browns bei den Jacksonville Jaguars fungierte Brownson als Coach für die Tight Ends der Browns und war damit die erste Frau, die in einem NFL-Spiel das Coaching einer Positionsgruppe übernahm. Cleveland gewann die Partie knapp 27:25.

Im Normalfall arbeitet Brownson als "Chief of Staff" von Chefcoach Kevin Stefanski, koordiniert also dessen Mitarbeiterstab. Der eigentliche Gruppentrainer der Tight Ends, Drew Petzing, verpasste die Partie in Jacksonville wegen der Geburt seines ersten Kindes am Samstag.