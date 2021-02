Football: Buccaneers dürfen Touchdowns nicht mit Kanonen feiern

Brady-Fanartikel verzeichnen Rekordabsatz

Die Kanonen im Raymond James Stadium von Tampa müssen im Finale der National Football League (NFL) am Sonntag (Ortszeit/Montag 0.30 MEZ/live Puls 4 und Puls 24) still bleiben. Die Tampa Bay Buccaneers sind zwar das erste Team in der NFL-Geschichte, das um die Super Bowl im eigenen Stadion spielt - die Arena wird aber dennoch als neutraler Austragungsort behandelt werden. Das geht aus einem Bericht auf der NFL-Homepage hervor.

Die Kanonen auf dem Piratenschiff im Stadion dürfen also nicht wie üblich nach Touchdowns donnern. Bei der Teamvorstellung hingegen schon und im Fall eines Sieges gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs auch nach dem Spiel.

Die Buccaneers werden von Superstar Tom Brady angeführt, der nach sechs Super-Bowl-Triumphen in 20 Jahren mit den New England Patriots nun seine Debütsaison in Florida krönen will. Der 43-jährige Quarterback hat aber schon im Vorfeld eine Rekordmarke geknackt: Brady-Fanartikel verzeichnen laut Fanatics, dem E-Commerce-Partner der NFL, aktuell einen historischen Absatz in der zweiwöchigen Verkaufsphase vor einer Super Bowl.