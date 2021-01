Football: Erste Play-off-Runde in NFL mit Bills und altem Brady

Buffalo will ersten Play-off-Sieg seit 1995 - 43-jähriger Brady mit Tampa Bay auswärts gegen Washington

Am Samstag zur besten mitteleuropäischen Sendezeit (19.05 Uhr) eröffnet der für viele sentimentale Favorit die diesjährigen Play-offs in der NFL. Die Buffalo Bills peilen gegen die Indianapolis Colts ihren ersten Postseason-Sieg seit 1995 an. Tom Brady möchte unterdessen zeigen, dass er auch außerhalb New Englands Erfolge feiern kann. Mit den Tampa Bay Buccaneers tritt der 43-Jährige am Sonntag (02.15 Uhr) in Washington an - und wird einen weiteren Rekord aufstellen.

Ein Comeback nach langer Zeit geben die Cleveland Browns, die zuletzt 2003 in den Play-offs waren und damals in der ersten Runde den Pittsburgh Steelers unterlagen. In der Nacht auf Montag gastieren Quarterback Baker Mayfield und Co. 18 Jahre später wieder beim alten Rivalen. Im Einsatz sind in der "Wild-Card"-Runde - heuer erstmals mit sechs Partien - auch die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams sowie die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens. Zu favorisieren sind die New Orleans Saints gegen die Chicago Bears (alle Spiele live auf PULS 4).

Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington ist das politisch-soziale Klima in den USA aufgeheizt wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Interessant wird daher zu beobachten sein, wie das in der Hauptstadt ansässige, namenlose NFL-Team im Heimspiel auf die Vorfälle reagiert. Gegner der vormaligen Redskins sind die Buccaneers, deren Spielmacher einen Rekord mit Sicherheit brechen wird, falls er auf dem Rasen steht: Brady wird am Samstagabend (Ortszeit) 43 Jahre und 159 Tage alt sein - und damit der älteste Quarterback, der je in den Play-offs gespielt hat.

"Ich denke, dass nichts gegeben ist - man muss sich alles verdienen", sagte Brady bei einem Medientermin. "Wenn man an diesem Punkt der Saison ankommen will, muss man es verdienen. Das nächste Spiel zu gewinnen, das musst du dir verdienen." Tampa Bay bestreitet sein erstes Play-off-Match seit 2008.

Die Buffalo Bills waren bereits 2018 und 2020 in der heißen Saisonphase dabei, flogen aber jeweils zum Auftakt raus. Das Team, das von 1991 bis 1994 vier Super-Bowl-Niederlagen en suite einstecken musste, war in den USA lange Zeit ein Synonym für Versager im entscheidenden Moment, erspielte sich dadurch aber auch viele Sympathien. Heuer scheint ein langer Play-off-Lauf möglich, die Bills gewannen im Grunddurchgang immerhin 13 ihrer 16 Partien. Besser war nur der am ersten Wochenende spielfreie Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit 14 Siegen.

Quarterback Josh Allen beeindruckte in der zweitbesten Offense der Liga mit Zuspielen für 4.544 Yards Raumgewinn und 37 Touchdown-Pässen, selber lief der 24-Jährige achtmal in die Endzone. "Als Quarterback ist es dein Job, den Ball zu bewegen und Punkte zu erzielen. Meine größte Angst ist, wenn wir keine Punkte erzielten", sagte Allen. Gegen die Colts bekommen es die Bills mit einem Altmeister zu tun: Philip Rivers jagt mit 39 seinen ersten Titel.