Dank einer starken zweiten Halbzeit haben die Indianapolis Colts in der Football-Liga NFL den sechsten Saisonsieg eingefahren. Sie gewannen das Duell in der AFC-South-Division bei den Tennessee Titans am Donnerstag (Ortszeit) mit 34:17. Colts-Quarterback Philip Rivers durfte sich auch darüber freuen, dass er in der Rangliste der NFL-Spieler mit den meisten Passing-Yards mit nun 61.666 Yards auf dem fünften Platz liegt. Der 38-Jährige zog an Dan Marino vorbei.