Football: Jennifer King erste afroamerikanische Trainerin in der NFL

36-Jährige ab der neuen Saison Assistent-Coach für die Running Backs

Das Washington Football Team wird als erste Mannschaft in der Geschichte der National Football League (NFL) eine afroamerikanische Frau in seinem offiziellen Trainerteam voll anstellen. Jennifer King werde ab der neuen Saison als Assistent-Coach in der Offensive für die Running Backs zuständig sein, teilte der NFL-Club am Dienstag auf seiner Website mit.

King hatte schon in der abgelaufenen Saison Erfahrungen beim Team aus der US-Hauptstadt gesammelt. Zudem hatte die mittlerweile 36-Jährige bereits 2018 und 2019, damals noch in der Saisonpause und -vorbereitung, bei den Carolina Panthers unter dem nunmehrigen Washington-Cheftrainer Ron Rivera hospitiert.

In der aktuellen Saison hatte das Washington Football Team in der ersten Saison unter seinem neuen Namen erstmals seit 2015 die NFL-Play-offs erreicht, war aber gleich in der Auftaktrunde gegen die Tampa Bay Buccaneers um den sechsfachen Super-Bowl-Sieger Tom Brady ausgeschieden. Die Buccaneers haben aktuell zwei Frauen in ihrem Trainerstab - Lori Locust (Defensive) and Maral Javadifar (Athletik) - und spielen am 7. Februar (Ortszeit/8. Februar 0.30 Uhr MEZ/live Puls 4 und Puls 24) in ihrem Heimstadion in Tampa gegen den Titelverteidiger Kansas City Chiefs um die 55. Super Bowl.