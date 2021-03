Football: Keine Cheerleader mehr beim Washington Football Team

Künftig soll Tanzgruppe aus Männern und Frauen bei NFL-Spielen eingesetzt werden

Das Washington Football Team verzichtet zukünftig auf Cheerleader und will stattdessen eine Tanzgruppe mit Männern und Frauen bei NFL-Spielen einsetzen. Darüber berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch und beriefen sich auf Aussagen von Petra Pope, die zuvor als neue Beraterin des Teams angestellt worden war. "Veränderungen sind schwierig, aber ich habe das Gefühl, dass die Fans lieben werden, was wir auftischen werden", sagte sie demnach.

Die neue Gruppe solle mit einem Mix aus Athletik und Tricks glänzen und "moderner" sein. Die Cheerleader in Washington gab es seit 1962, laut US-Nachrichtenagentur AP war es das am längsten bestehende Programm eines Teams aus der NFL. Die Franchise aus der US-Hauptstadt befindet sich nach mehreren Skandalen und viel Kritik im Wandel. So trennte sich das Team vor der vergangenen Saison von dem rassistischen Beinamen "Redskins" (Rothäute). Zudem gab es Vorwürfe über sexuellen Missbrauch in der Organisation.