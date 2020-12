Football: Las Vegas unterlag in NFL L.A. Chargers nach Verlängerung

Nur noch Minimalchance auf Play-off-Teilnahme

Las Vegas (Nevada) (APA/dpa) - Die Las Vegas Raiders haben in der National Football League (NFL) einen Rückschlag im Kampf um einen Play-off-Platz erlitten. Das Team von Trainer Jon Gruden unterlag am Donnerstag den Los Angeles Chargers 27:30 nach Verlängerung. Zudem zog sich Quarterback Derek Carr im ersten Viertel eine Leistenverletzung zu und kehrte nicht mehr aufs Feld zurück. Durch die siebente Niederlage besitzen die Raiders bei noch zwei Partien nur minimale Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.