Football: New England Patriots spielen Saison ohne Fans zu Ende

Auch Fußball-Team betroffen

Die New England Patriots werden ihre restlichen Heimspiele in dieser Saison der National Football League (NFL) ohne Zuschauer austragen. Die Entscheidung der Führungsetage am Montag fiel einen Tag, nachdem im US-Bundesstaat Massachusetts neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen wurden. Auch das Fußball-Team New England Revolution wird die Spiele in der Major League Soccer ohne Fans austragen.

Man fokussiere sich nun auf das Jahr 2021, gaben die beiden Clubs aus dem Bostoner Vorort Foxborough in einem Statement bekannt. Bis dahin werde in enger Zusammenarbeit mit den Behörden darauf hingearbeitet, das Stadion wieder zugänglich zu machen.