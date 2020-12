Ohne ihren derzeit an den Rippen verletzten Stamm-Quarterback Drew Brees haben die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons gewonnen und stehen als erstes Team der NFL im Play-off. Die Saints siegten am Sonntag dank zweier Touchdown-Pässe von Taysom Hill 21:16 und kommen nun auf zehn Siege bei nur zwei Niederlagen. Voraussetzung für das Play-off-Ticket war auch die 30:34-Niederlage der Chicago Bears gegen die Detroit Lions.