Football: NFL-Hoffnung Schaffer sieht Chiefs in Super Bowl im Vorteil

"Weil Mahomes unglaublich ist" - Ausnahme-Quarterback zu stoppen für Tampas Defense komplex - Brady als X-Faktor

Österreichs NFL-Hoffnung Thomas Schaffer favorisiert in Super Bowl LV am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag) in Tampa die Kansas City Chiefs. "Weil Patrick Mahomes unglaublich ist", begründete der Wiener im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Als Schlüssel für die Tampa Bay Buccaneers von Altmeister Tom Brady sieht der 24-Jährige, wie gut es deren Defense gelingt, Ausnahme-Quarterback Mahomes unter Kontrolle zu halten.

Schaffer spielt selbst in der Defensive Line. "Die Bucs-Defense hat die Bucs in die Super Bowl gebracht", meinte der Stanford-Absolvent, der sich für den NFL-Draft im April angemeldet hat. Die Kansas-City-Offense sei aber über diese zu stellen. "Das Problem bei Mahomes ist, dass er sehr schwer zu fassen ist. Man darf ihm nicht lange Zeit lassen, sonst findet er Tyreek Hill." Und mit dem superschnellen Passempfänger kann es jederzeit bis in die Endzone gehen.

"Wenn man die Chiefs schlagen will, muss man versuchen, dass sie kurze Pässe spielen müssen und nicht Plays am Leben erhalten können", erklärte Schaffer. Dafür bedarf es der Quarterback-Jäger, wie er selbst einer ist. Tampa verfügt mit Shaquil Barrett und Jason Pierre-Paul über zwei ausgezeichnete "edge rusher", die über außen Druck machen. Schaffer: "Es geht aber auch darum, in der Mitte die Fluchtwege zuzumachen." Gegen Mahomes müsse die ganze Linie optimal zusammenarbeiten.

Sollte das Spiel bis zum Ende knapp sein, könnte der entscheidende Faktor sein, wer zuletzt Ballbesitz hat. "Man weiß nie, was Tom Brady aufführt", sagte Schaffer über den sechsmaligen Super-Bowl-Sieger. In der Schlussphase würden Strategie und Coaching entscheiden. Mit Bruce Arians (68 Jahre/Tampa Bay) und Andy Reid (62/Kansas City) hätten beide Teams sehr gute, erfahrene Cheftrainer. "Da erwarte ich ein gutes Matchup."

Darauf freuen sich auch Bernhard Seikovits und Leonel Misangumukini, die sich in Bradenton in Florida, keine Autostunde von Tampa entfernt, im NFL-Aufbauprogramm für internationale Spieler befinden. "Es wird davon abhängen, ob die Bucs-Defense Mahomes irgendwie kontrollieren kann", vermutete Seikovits. "Wenn sie das nicht schaffen, hat Brady auch keine Chance." Sein Wiener Vikings-Kollege Misangumukini ist anderer Meinung: "Ich glaube, dass die Bucs gewinnen." Der Grund? "Weil sie Tom Brady haben."