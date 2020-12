Football: Ravens rangen Browns in NFL-Spektakel mit 47:42 nieder

89 Punkte in einem einzigen NFL-Spiel - Lamar Jackson in der Hauptrolle

Die Baltimore Ravens haben das bisher spektakulärste Spiel der NFL-Saison gegen die Cleveland Browns gewonnen und ihre Chancen auf die Play-offs aufrechterhalten - mit dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in einer Hauptrolle. Das 47:42 am Montagabend war der achte Saisonsieg für das Football-Team um Quarterback Lamar Jackson, der im zweiten Spiel nach seiner Corona-Infektion während des letzten Viertels zeitweise mit Krämpfen in der Kabine behandelt werden musste.

Zwei Minuten vor dem Ende kam er direkt aus den Katakomben wieder aufs Feld und warf den wichtigen letzten Touchdown-Pass seines Teams - bei einem vierten Versuch. "Das ist wie ein Film. Das kannst du dir nicht ausdenken", sagte Ravens-Spieler J.K. Dobbins dem TV-Sender ESPN. Allein in den abschließenden zwei Minuten erzielten die beiden Mannschaften insgesamt 20 Punkte.

Den Sieg der Ravens sicherte schließlich ein verwandeltes Field Goal, nachdem die Browns binnen 47 Sekunden ein weiteres Mal zum 42:42 ausgeglichen hatten. Bei noch zwei Sekunden Restspielzeit hofften die Gastgeber vor einigen tausend Zuschauern mit mehreren Rückwärtspässen noch auf ein glückliches Ende, kassierten aber einen Safety und damit zwei weitere Zähler gegen sich zum Endstand. "Das war ein Hundekampf", sagte Jackson.