Football: Seikovits und Misangumukini fiebern IPP-Abenteuer entgegen

Seikovits zum 2. Mal im "Player Pathway Program": "Wird einem nichts am Silbertablett präsentiert" - Misangumukini mit großer "Flügelspannweite" - Zwei Österreicher unter elf Athleten

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0533 vom 29.01.2021 ist zu Beginn des Titels das "e" zu streichen. ---------------------------------------------------------------------

Zum zweiten Mal in Folge ist Österreich im "International Player Pathway Program" der National Football League (NFL) mit zwei Athleten vertreten. Bernhard Seikovits bekommt 2021 eine zweite Chance, sein Dacia-Vikings-Kollege Leo Misangumukini steht vor der Premiere. Ihr Ziel ist das gleiche, sie wollen bis Mitte April unter elf Akteuren einen der vier begehrten Trainingskaderplätze bei einem Team der besten Football-Liga der Welt ergattern. Das Abenteuer startet am Sonntag.

Da geht es mit dem Flugzeug via Amsterdam nach Atlanta, dann weiter nach Tampa Bay und von dort nach Bradenton im Nordwesten Floridas in die berühmte IMG Academy, einem Trainingskomplex für etwa ein Dutzend Sportarten. Dort wartet dann dem Covid-19-Protokoll zufolge eine Quarantäne bis Freitag, ehe es richtig losgeht. "Es ist stressfreier, wenn man die Abläufe und die Leute schon ein bisschen kennt. Das macht es auch ein bisschen leichter. Aber es wird einem deshalb nichts am Silbertablett präsentiert, man muss genau so arbeiten, wie alle anderen", sagte Seikovits in einem virtuellen Pressegespräch am Freitagnachmittag.

Vor seinem ersten Auftritt im rund zehnwöchigen Camp hatte er aufgrund der damals neuen Position als Tight End noch an Gewicht zulegen müssen. Dieses Mal fiel dieses Problem weg, Seikovits hat gelernt mit seinen rund 120 Kilogramm gut zu performen. "Ich glaube nicht, dass irgendwelche athletischen Werte nicht gepasst haben, es hauptsächlich die Unerfahrenheit auf der Tight-End-Position war, die ihnen vielleicht zu denken gegeben hat. Jetzt habe ich eine Saison mit neuem Körper Football spielen können. Ich merke, dass ich mehr Kraft habe, kann mich mit dem größeren Gewicht aber gut bewegen. Es fühlt sich nicht an wie 120 Kilogramm, sondern wie damals 103, das ist ein wichtiger Punkt", verlautete der 23-jährige Wiener.

Das Zimmer wird er sich in den USA nicht mit seinem Landsmann teilen, die Einteilung erfolge laut Seikovits wohl neuerlich positionsspezifisch. Misangumukini will als Defensive End überzeugen, nachdem er in der Vergangenheit noch jahrelang als Wide Receiver gespielt hatte. "Ich bin nicht nur groß, sondern auch lang", betonte der 23-Jährige. Er meinte damit seine "Flügelspannweite". "Für meine Position ist es ganz wichtig, dass du lange Arme hast. Das gibt mir einen sehr großen Vorteil gegenüber Spielern, die kurze Arme haben", erläuterte der 1,93 Meter große Misangumukini.

Beim Try-Out in Innsbruck habe er auch viele Fähigkeiten gezeigt, die er noch aus seinen Wide-Receiver-Zeiten habe. Nun könne er es kaum erwarten, endlich in den USA mit dem Training zu beginnen. In Österreich musste das Duo coronabedingt zwischenzeitlich auch erfinderisch werden. So wurde auch eine Garage zum gemeinsamen Trainingsquartier umfunktioniert. "Wenn man irgendwas gelernt hat letztes Jahr, dann war es, dass man das Beste aus jeder Situation macht. Das haben wir beide gut hingekriegt", schilderte Seikovits.

Eine Ehre ist die doppelte österreichische IPP-Einberufung natürlich auch für den heimischen Football-Verband. "Zwei von elf zum zweiten Mal in Folge aus Österreich, das ist schon eine wirkliche Auszeichnung für uns und unsere Nachwuchsarbeit", sagte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck. Man schicke zwei ausgezeichnete Athleten nach Florida, die auf jeden Fall das Potenzial für die NFL hätten. Ein Vorbild von ihnen ist der Tiroler Sandro Platzgummer, der 2020 im IPP einen der lukrativen vier Trainingsplätze bei einem NFL-Team ergattert hatte. Er darf bei den New York Giants wertvolle Erfahrungen sammeln.