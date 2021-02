Football: Tampas Bürgermeisterin will trotz Corona Super-Bowl-Feier

"Wir müssen diesen monumentalen Anlass definitiv zelebrieren"

Nach dem Super-Bowl-Titel der Tampa Bay Buccaneers hat die Bürgermeisterin von Tampa trotz des Coronavirus eine Feier angekündigt. "Wir können nicht ein historisches Event von dieser Bedeutung für unsere Gemeinde haben und es nicht feiern", sagte Jane Castor am Montag laut Angaben der Zeitung "Tampa Bay Times". "Wir müssen diesen monumentalen Anlass definitiv zelebrieren." Sie sei zuversichtlich, dass sich die meisten Einwohner an die Corona-Empfehlungen halten würden.

Wenn man die Mehrheit der Teilnehmer dazu bringen könne, Masken zu tragen, könne man "die Verbreitung des Virus unterdrücken und kontrollieren", meinte Castor. Sie verwies auf eine Bootsparade der im September in der Eishockey-Liga NHL siegreichen Tampa Bay Lightning.

Details zum Ablauf der Super-Bowl-Feierlichkeiten würden nach Abstimmungen mit den Buccaneers am Dienstag oder Mittwoch bekanntgegeben. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady hatte sich am Sonntag in Super Bowl LV im eigenen Stadion in Florida überraschend deutlich 31:9 gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs durchgesetzt.