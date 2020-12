Football: Weitere 45 positive Corona-Tests in NFL in einer Woche

Seit Beginn der Testserien am 1. August hat es in der NFL insgesamt 470 positive Fälle gegeben - bei 173 Spielern sowie 297 Mitarbeitern der Teams. Seit dem Start gab es mehr als insgesamt 757.000 Tests, teilte die American-Football-Profiliga am Dienstag mit. In der vergangenen Woche seien 18 weitere NFL-Profis positiv auf Covid-19 getestet worden, dazu 27 Mitglieder der Funktionsteams - insgesamt 45.

Bis zum vergangenen Samstag wurden demnach 16.475 Tests bei 2.427 Spielern sowie 25.194 bei 4.585 Team-Mitgliedern durchgeführt. In der Liga gibt es zwar strenge Corona-Vorschriften, die Teams sind aber nicht abgeschirmt in sogenannten Blasen.