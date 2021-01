Ford erlitt 2020 herben Absatzdämpfer in USA

Verkäufe gingen um 16 Prozent auf 2 Millionen Fahrzeuge zurück

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat im vergangenen Jahr angesichts der Coronakrise erhebliche Absatzeinbußen auf dem Heimatmarkt hinnehmen müssen. Insgesamt sanken die Verkäufe um knapp 16 Prozent auf 2 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Anders als der große Konkurrent General Motors (GM), bei dem im vierten Quartal eine deutliche Erholung einsetzte, blieb Ford auch zum Jahresende unter Druck. In den drei Monaten bis Ende Dezember verringerte sich der Absatz im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 542.749 Fahrzeuge. GM hatte am Vortag ein Plus um rund 5 Prozent auf 771.323 verkaufte Neuwagen für das Quartal verkündet.