Forderung nach rascher Umsetzung des "Fonds Zukunft Österreich"

Eine rasche Umsetzung des im Regierungsprogramms geplanten "Fonds Zukunft Österreich" fordern Institutionen der österreichischen Forschungslandschaft auf Initiative der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG). Unterstützt werden sie durch ÖVP-Forschungssprecherin Therese Niss, die eine entsprechende Petition in den Nationalrat einbringt. Diese hat bereits mehr als 2.000 Unterschriften, teilte die CDG am Dienstag mit.

Grund für die Initiative ist das Auslaufen von zwei Finanzierungsquellen der Forschungsförderung mit Ende des Jahres: Dabei geht es einerseits um die 2017 beschlossene Sonderdotierung der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung mit jährlich 100 Mio. Euro, andererseits um den - aus den Einnahmen aus dem erhöhten Steuersatz von 55 Prozent gespeisten - Österreich-Fonds mit Ausschüttungen in Höhe von jährlich rund 33 Mio. Euro. Zusammen mit ebenfalls über die Nationalstiftung vergebenen ERP-Zinserträgen geht es insgesamt um rund 140 Mio. Euro jährlich, die ab 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Regierung hat in ihrem Koalitionsabkommen die Weiterentwicklung der Nationalstiftung zum "Fonds Zukunft Österreich" geplant. Weil bisher aber noch keine konkreten Umsetzungspläne bekannt sind, hat Niss eine Petition eingereicht, die am Donnerstag (3.12.) im parlamentarischen Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen behandelt wird. "Den zentralen Forschungsförderungsinstitutionen fehlt ab 2021 eine dringend benötigte Ko-Finanzierung", so Niss in einer Aussendung.

Einrichtungen wie die Austria Wirtschaftsservice (aws), die CDG, die Fachhochschulkonferenz, der Wissenschaftsfonds FWF, das Institute of Science and Technology Austria (IST), die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), die Universitätenkonferenz (uniko) und der Wissenschaftsrat bitten den Nationalrat, den "Fonds Zukunft Österreich" bereits 2021 mit den nötigen Mitteln auszustatten - oder die Sonderdotierung der Nationalstiftung bis zur Einrichtung des neuen Fonds zu verlängern.

Für CDG-Präsident Martin Gerzabek bringt der Ausfall der Mittel aus der Nationalstiftung und dem Österreich-Fonds 2021 für die Forschung in Österreich "einen empfindlichen Rückschlag". Im Fall der CDG bedeute dies potenziell einen Rückgang des Budgets um mehr als ein Drittel und somit eine massive Einschränkung der Neugründungen von Christian Doppler-Labors und Josef Ressel-Zentren.

