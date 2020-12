Formel 1: 80.000 Corona-Tests während Saison - Unter 100 positiv

In der am Sonntag in Abu Dhabi zu Ende gegangen Formel-1-Saison wurden rund 80.000 Coronavirus-Tests durchgeführt. Wie Ross Brawn, Sportchef der Rennserie, am Montag in seiner wöchentlichen Kolumne veröffentlichte, seien rund um die 17 Saisonläufe weniger als 100 PCR-Tests positiv gewesen. Das entspricht einer Quote von 0,11 Prozent. "Das ist eine beeindruckende Statistik und beweist, dass unser Biosphären-System funktioniert hat", schrieb Brawn.

Um die Notsaison mit einem reduzierten Kalender durchführen zu können, wurde das Fahrerlager unter anderem in verschiedene Blasen eingeteilt, Kontakte untereinander waren nicht erlaubt. "Die Regeln waren hart, aber sie waren notwendig, damit wir fahren konnten", betonte Brawn. Drei der 20 Stammpiloten - Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes sowie Sergio Perez und Lance Stroll von Racing Point - infizierten sich im Laufe der Saison mit dem Coronavirus und mussten zeitweise in Quarantäne.