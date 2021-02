Formel 1: Alonso erlitt bei Radunfall Oberkieferbruch

Formel 1: Letzter Probegalopp ab Donnerstag 17 Tage vor dem WM-Auftakt beginnt für die Formel 1 am Donnerstag in Montmelo bei Barcelona der finale Härtetest. "Barcelona wird in dieser Hinsicht ein wichtiger Test für alle sein und uns genauere Informationen über die Performance unseres Autos geben", sagte der deutsche Rekordweltmeister Michael Schumacher mit Blick auf das, was an Feintuning am neuen Mercedes noch geleistet werden muss.