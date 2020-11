Formel 1: Daimler-Boss Källenius: "Wir verlassen die Formel 1 nicht"

"In der Formel 1 können wir die Hybridtechnologie und neue Kraftstoffe erproben"

Daimler-Chef Ola Källenius hat erneut Gerüchte über einen vorzeitigen Formel-1-Ausstieg von Mercedes zurückgewiesen. "Wir verlassen die Formel 1 nicht. Nur weil Bayern München einige Meistertitel gewonnen hat, hören die auch nicht auf", versicherte der 51-jährige Schwede am Mittwoch beim digitalen Kongress von "Auto, Motor und Sport" in Stuttgart.

Mercedes hat erst am Sonntag beim Grand Prix der Türkei den neuerlichen WM-Titel von Lewis Hamilton gefeiert. Der 35-jährige Brite ist nun als siebenfacher Champion Rekordweltmeister, sechs Titel holte er im deutschen Werksteam. In der Konstrukteurswertung hat Mercedes mit sieben WM-Triumphen en suite für eine historische Erfolgsserie in der Motorsport-Königsklasse gesorgt.

Die Formel 1 ist dem Daimler-Boss zufolge für Mercedes technologisch wichtig. "In der Formel 1 können wir die Hybridtechnologie und neue Kraftstoffe erproben", sagte Källenius. "Wir bleiben dabei."