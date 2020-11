Formel 1: Die Mehrfach-Weltmeister und alle Champions

Wien (APA) -

Die Mehrfach-Weltmeister in der Formel 1: 7 Michael Schumacher (GER) (1994,1995,2000,2001,2002,2003,2004) Lewis Hamilton (GBR) (2008,2014,2015,2017,2018,2019,2020) 5 Juan Manuel Fangio (ARG) (1951,1954,1955,1956,1957) 4 Alain Prost (FRA) (1985,1986,1989,1993) Sebastian Vettel (GER) (2010,2011,2012,2013) 3 Jack Brabham (AUS) (1959,1960,1966) Jackie Stewart (GBR) (1969,1971,1973) Niki Lauda (AUT) (1975,1977,1984) Nelson Piquet (BRA) (1981,1983,1987) Ayrton Senna (BRA) (1988,1990,1991) 2 Alberto Ascari (ITA) (1952,1953) Graham Hill (GBR) (1962,1968) Jim Clark (GBR) (1963,1965) Emerson Fittipaldi (BRA) (1972,1974) Mika Häkkinen (FIN) (1998,1999) Fernando Alonso (ESP) (2005,2006) Die restlichen 17 Weltmeister: Giuseppe Farina (ITA) 1950, Mike Hawthorn (GBR) 1958, Phil Hill (USA) 1961, John Surtees (GBR) 1964, Dennis Hulme (NZL) 1967, Jochen Rindt (AUT) 1970, James Hunt (GBR) 1976, Mario Andretti (USA) 1978, Jody Scheckter (RSA) 1979, Alan Jones (AUS) 1980, Keke Rosberg (FIN) 1982, Nigel Mansell (GBR) 1992, Damon Hill (GBR) 1996, Jacques Villeneuve (CAN) 1997, Kimi Räikkönen (FIN) 2007, Jenson Button (GBR) 2009, Nico Rosberg (GER) 2016 Mehrfach-Weltmeister in der Konstrukteurs-WM: 16 Ferrari (ITA/zuletzt 2008) 9 Williams (GBR/zuletzt 1997) 8 McLaren (GBR/zuletzt 1998) 7 Lotus (GBR/zuletzt 1978) 7 Mercedes (GER/zuletzt 2020) 4 Red Bull (AUT/zuletzt 2013) 2 Cooper (GBR/zuletzt 1960) 2 Brabham (GBR/zuletzt 1967) 2 Renault (FRA/zuletzt 2006)