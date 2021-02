Formel 1: Grand Prix von Portugal soll auch 2021 über die Bühne gehen

Die Formel 1 soll auch in diesem Jahr wieder in Portugal Station machen. Wie die Motorsport-Königsklasse am Donnerstag mitteilte, soll dort auf dem bisher freien Kalenderplatz am 2. Mai gefahren werden. "Die endgültige Vereinbarung ist noch unter dem Vorbehalt eines Vertrages mit dem Veranstalter", hieß es.

Nach mehreren Rennabsagen im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hatte Portugal auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao Ende Oktober 2020 ein Comeback in der Formel 1 gegeben. In dieser Saison ist ein Rekordkalender mit 23 Grands Prix geplant. Das erste Rennen soll am 28. März in Bahrain stattfinden.