Formel 1: Haas-Teamchef Steiner besucht Grosjean im Krankenhaus

Erst danach soll Entscheidung über Teilnahme am nächsten Rennen in Bahrain fallen

Nach dem Feuer-Unfall von Romain Grosjean will Haas-Teamchef Günther Steiner erst nach einem persönlichen Gespräch mit seinem Piloten über einen weiteren Formel-1-Einsatz beraten. Steiner möchte den Franzosen am (heutigen) Montag im Spital persönlich besuchen. Dann sollen Grosjean auch die Verbände abgenommen werden. Er hat keine Brüche erlitten, aber Verbrennungen an beiden Handrücken.

"Er weiß noch nicht, wie sie aussehen", erklärte Steiner zu den verletzten Händen des 34-Jährigen. Grosjean war mit seinem Auto in der ersten Runde im Grand Prix von Bahrain bei einem Tempo von rund 220 km/h in die Leitschiene eingeschlagen. Er konnte selbst aus dem brennenden Wrack aussteigen, sein Wagen war in zwei Teile gebrochen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Grosjean verbrachte die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Er schickte noch vom Krankenbett eine Nachricht, dass es ihm gut gehe.

"Ich werde unterstützen, was auch immer er tun will", kündigte Steiner an. Über einen möglichen Ersatzfahrer für das kommende Wochenende, wo erneut in Sakhir gefahren wird, wollte der Südtiroler nicht spekulieren. "Ich will erst mit Romain reden." Einen zweiten fahrtüchtigen Boliden wird das klamme Team rechtzeitig fertig bekommen. "Wir haben genug Ersatzteile", sagte Steiner. "Wir werden auf jeden Fall einen Wagen für nächstes Wochenende haben." Das zweite Auto des US-Teams fährt der Däne Kevin Magnussen.