Formel 1: Haas verpflichtete Masepin für mehrere Jahre

Das US-Team Haas hat den Russen Nikita Masepin als Fahrer für die kommende Formel-1-Saison bestätigt. Der 21-jährige Formel-2-Pilot hat einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben. Dies teilte der Rennstall am Dienstag in Bahrain mit. "Für mich geht ein lebenslang gehegter Traum in Erfüllung, Formel-1-Fahrer zu werden", sagte Masepin, dessen wohlhabender Vater Dimitri die Karriere des Sohnes fördert.

Heißer Kandidat für das zweite Haas-Cockpit ist Mick Schumacher (21), der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher aus Deutschland. Romain Grosjean und Kevin Magnussen müssen Haas am Saisonende verlassen.