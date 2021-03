Formel 1: Haas wird später fertig, Aston Martin präsentierte AMR21

Teamchef Steiner: Quarantäne-Bestimmungen erschweren das Arbeiten - Vettel will mit Aston Martin gewinnen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Präsentation Aston Martin ---------------------------------------------------------------------

Die Haas-Piloten Mick Schumacher und Nikita Masepin sehen ihren fertigen Formel-1-Dienstwagen erst bei den Testfahrten in Bahrain. "Normalerweise bauen wir unser Auto immer in Italien zusammen, dieses Jahr erstmals in England. Erstmals angelassen wird es dann in Bahrain in der Woche vor den Tests ab 12. März", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner der "Sport Bild" (Mittwoch). Aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen wegen der Covid-19-Pandemie gehe es nicht anders, erklärte er.

Vorgestellt werden soll das Auto laut einer Mitteilung aus der vergangenen Woche schon am Donnerstag, 4. März. Der neue Rennwagen des US-Teams trägt die Bezeichnung VF-21. "Ganz fertig gibt es unser Auto zu sehen, wenn wir zum Test in Bahrain das erste Mal rausfahren", sagte Steiner.

Der Deutsche Schumacher gibt als aktueller Formel-2-Champion in dieser Saison sein Debüt in der Formel 1, sein russischer Teamkollege Masepin ist ebenfalls ein Neuling. Vom 12. bis 14. März stehen in Bahrain die offiziellen Testfahrten an. Zwei Wochen später wird ebenfalls auf dem Wüstenkurs in Sakhir der erste Grand Prix der Saison ausgetragen.

Mit seinem ersten Aston Martin im klassischen British Racing Green und mit Mercedes-Power unter der Abdeckung will Sebastian Vettel einen Formel-1-Neustart hinlegen. Am Mittwoch lüftete der viermalige Weltmeister mit seinem Teamkollegen Lance Stroll den AMR21. "Es ist ein neues Kapitel auch für mich", verkündete Vettel, der Ferrari verlassen musste, bei der Online-Präsentation. "Zu gewinnen ist sehr ambitioniert, aber wir sind hier, um zu gewinnen."

Im vergangenen Jahr fuhr das Team noch unter dem Namen Racing Point, Aston Martin stieg nach 61 Jahren wieder in die Königsklasse ein. "Es ist erst der Anfang. Unser Ehrgeiz ist unbegrenzt", sagte Teambesitzer Lawrence Stroll: "Heute geht es um Träume, darum zu zeigen, dass alles wahr werden kann."