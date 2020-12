Formel 1: Hamilton-Ersatz Russell dominierte Sakhir-Training

Punkteloser Brite Schnellster in beiden Durchgängen - Verstappen im Red Bull jeweils Zweiter

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell hat im Training für den vorletzten Saisonlauf der Formel-1-WM in Bahrain perfekt Werbung in eigener Sache gemacht. Der 22-jährige Brite, Formel-2-Champion von 2018, erzielte im Mercedes in beiden Durchgängen Bestzeit. Max Verstappen war im Red Bull auf der kurzen, gegenüber der Vorwoche veränderten Streckenführung jeweils Zweiter. Williams-Stammpilot Russell hat noch keinen WM-Punkt erreicht.

Russell ersetzt den als Weltmeister feststehenden Hamilton, der wegen einer Corona-Infektion beim Grand Prix am Sonntag (18.10 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) pausieren muss.

.