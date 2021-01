Formel-1: McLaren-Pilot Norris positiv auf Coronavirus getestet

Der britische Formel-1-Fahrer Lando Norris ist während seines Dubai-Urlaubs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten der 21-Jährige und sein Rennstall McLaren am Dienstag mit. Der WM-Neunte der im Dezember abgelaufenen Saison habe am Montag den Verlust seines Geruchs- und Geschmackssinns bemerkt und anschließend einen Test gemacht. "Ich fühle mich in Ordnung und habe keine anderen Symptome", schrieb Norris.

Der Youngster begab sich umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne in seinem Hotel und informierte Kontaktpersonen über den positiven Test. Norris befindet sich derzeit noch im Urlaub, ehe die Vorbereitung auf die im März beginnende Saison startet. Nach Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes, dem nunmehrigen Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Lance Stroll von Racing Point handelt es sich um die vierte bekannte Corona-Infektion eines Formel-1-Fahrers.